В Самаре 7 из 10 компаний проиндексировали зарплаты в течение прошлого года

Многим самарцам повысили зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие компании приняли решение повысить зарплаты своим сотрудникам. Работодатели ответили на вопросы аналитиков.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, почти полгода назад работодатели проводили индексацию зарплат сотрудников. Отмечают, что каждая третья компания делала это в течение прошедшего года. Каждый второй местный житель, получивший прибавку, сообщил, что его доход вырос на 5-10%, а каждый третий опрошенный сообщил, что зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение на 11-15% отметили только 10% респондентов.

Средний размер повышения составил 8,9%. При этом, жители признались, что хотели бы увеличить доход почти на 30%.

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