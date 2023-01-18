Центр компетенций по упрочнению материалов открылся в технопарке «Жигулевская долина»

В рамках официального открытия центра состоялась презентация уникального оборудования компании «ТермоЛазер» / Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Во вторник, 17 января 2023 года, в Самарской области открыли первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов. Его запустила управляющая компания технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО».

- На территории «Жигулевской долины» успешно работает региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием. Теперь для производителей Самарской области доступны услуги нового центра компетенций. Его создание станет большим вкладом в технологическое развитие как нашего региона, так и страны в целом, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках официального открытия центра состоялась презентация уникального оборудования компании «ТермоЛазер». Она является разработчиком лазерных источников: светодиодных и газоразрядных.

- В Центре упрочнения технопарка представлен стационарный газоразрядный комплекс на 5 кВт. Он может проводить как лазерное термоупрочнение, так и лазерную закалку. Основная задача этих технологий – повышение износостойкости деталей, их восстановление и придание новых свойств. Они применимы во всех отраслях промышленности, – рассказал советник гендиректора по развитию компании «ТермоЛазер» Марат Набиуллин.

По словам директора технопарка «Жигулевская долина» Александра Сергиенко, Центр упрочнения может стать точкой притяжения для индустриальных технологических компаний (заказчиков услуг упрочнения). Также благодаря его появлению усилится взаимодействие большой науки и технопредприятий.

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