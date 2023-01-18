Елена Лапушкина обратилась к жителям по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда

80 лет назад жители блокадного Ленинграда мужественно сражались за Родину. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям региона по случаю памятной даты в истории страны – Дня прорыва блокады Ленинграда.

— 80 лет назад жители блокадного Ленинграда мужественно сражались за Родину, за жизнь и справедливость. Память о событиях тех дней, о людях, стойко вынесших блокаду и освобождавших город, навсегда останется в наших сердцах, — сказала Елена Лапушкина.

Сегодня в Самаре живут 88 защитников блокадного Ленинграда. Глава города отметила, что каждый из них является примером стойкости и мужества, настоящей преданности и любви к Отчизне. Елена Лапушкина пожелала ветеранам здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

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