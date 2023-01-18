В Самаре организованы работы по очистке кровель домов от снега и наледи

Власти напомнили УК о качественном и своевременном проведении работ Фото: администрация Самары

В Самаре обсудили работы по зимнему содержанию дворовых территорий и очистке от снега и наледи кровель МКД. Этим должны заниматься УК, ЖСК, ТСЖ, ТСН и районные службы благоустройства.

- Ответственным организациям напомнили о необходимости качественно и своевременно содержать вверенные им территории, а также оперативно устранять замечания. Особое внимание поручено уделить отработке сообщений горожан в соцсетях, - отметили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, за качеством уборки снега следят главы внутригородских районов. В этом им помогают управляющие микрорайонами. Если проверяющие выявят недобросовестные организации, они составят акты. В дальнейшем их направят в прокуратуру и ГЖИ, которые примут соответствующие меры.

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