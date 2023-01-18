Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 11:07

В Самаре организованы работы по очистке кровель домов от снега и наледи

Это зона ответственности управляющих организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
Власти напомнили УК о качественном и своевременном проведении работ

Власти напомнили УК о качественном и своевременном проведении работ

Фото: администрация Самары

В Самаре обсудили работы по зимнему содержанию дворовых территорий и очистке от снега и наледи кровель МКД. Этим должны заниматься УК, ЖСК, ТСЖ, ТСН и районные службы благоустройства.

- Ответственным организациям напомнили о необходимости качественно и своевременно содержать вверенные им территории, а также оперативно устранять замечания. Особое внимание поручено уделить отработке сообщений горожан в соцсетях, - отметили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, за качеством уборки снега следят главы внутригородских районов. В этом им помогают управляющие микрорайонами. Если проверяющие выявят недобросовестные организации, они составят акты. В дальнейшем их направят в прокуратуру и ГЖИ, которые примут соответствующие меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.