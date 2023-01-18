В Самаре отреставрируют дом полицейского управления на улице Фрунзе

Подрядчик уже определен Фото: Яндекс.Карты

В Самаре запланированы масштабные работы в одном объектов культурного наследия. Речь идет о доме полицейского управления на улице Фрунзе, 112, в котором с декабря 1917-го по июнь 1918 года находился штаб охраны города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство культуры РФ. Согласно документации в здании приведут в порядок фундамент, кладку и ограждающие системы, отреставрируют декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и выполнят ряд других реставрационных работ. Срок выполнения – с момента заключения контракта до 30 июня 2024 года.

Отмечается, что подрядчик уже определен. Победителем торгов стало ООО «ВЕГА ГРУПП РЕГИОН». Компания выполнит работы за 90 550 000 рублей.

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