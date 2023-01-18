В детских садах Самарской области обнаружили нарушения санитарного законодательства

Суд обязал удовлетворить требования иска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области провели проверку в детских садах и образовательных центрах. Сотрудники ведомства выявили нарушения.

По информации прокуратуры региона, в детском саду «Чебурашка», в образовательном центре №5 и детском саду «Звонкие голоса» обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В зданиях зафиксировали дефекты стен, потолков и покрытия мебели. Все это мешало проведению влажной уборки и дезинфекции. Прокуратура внесла представления в адрес главы города и руководителя НМБУ «Центр-сервис».

Отмечают, что после предупреждения представители никак не отреагировали. Дело направили в суд. Выслушав позиции сторон, судья встал на сторону прокурора и обязал удовлетворить исковые требования.

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