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НовостиОбщество18 января 2023 11:53

В Самарской области в 2023 году завершат ремонт дороги к Безенчуку

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Помимо ремонта, на объекте установят остановки и систему освещения.

Помимо ремонта, на объекте установят остановки и систему освещения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году завершат ремонт дороги «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук. Работы будут выполнены на участке c 18 км по 28 км в рамках дорожного нацпроекта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– На дороге восстановят кромки существующего покрытия, слои дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу. Также будет выполнено укрепление обочин и ремонт водопропускных труб, – рассказали в правительстве Самарской области.

В рамках проекта на дороге также появится новая разметка, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения. Для удобства граждан здесь обустроят три остановочных кармана – для этого дорога будет расширена. Также запланирована установка автобусных павильонов и устройство системы освещения, которая будет работать на солнечных батареях.

Завершить работы должны к 1 октября 2023 года.

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