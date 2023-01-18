Сотрудник управления лесного надзора из Самарской области героически погиб в ходе СВО

До призыва в ВС РФ Александр занимался патрулированием лесов и участвовал в тушении лестных пожаров / Фото: vk.com/minleshoz63

Во вторник, 17 января 2023 года, в Самарской области простились еще с одним бойцом, который героически погиб в ходе СВО. В последний путь проводили Александра Потапова. До призыва в ряды Вооруженных сил РФ он работал главным специалистом управления государственного лесного и пожарного надзора по Красноярскому лесничеству.

- Александр Потапов был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он поступил на службу в звании рядового. Его военная учетная специальность была «сапер». Наш коллега погиб при исполнении воинского долга, - сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Представители ведомства рассказали, что Александр работал главным специалистом управления лесного и пожарного надзора по Красноярскому лесничеству с 2018 года. Он не только следил за порядком в самарских лесах, но еще и принимал участие в тушении пожаров. Работал на Большецаревщинском участке лесничества, где нередко происходят возгорания.

- За время работы Александра в лесничестве не было допущено ни одного крупного пожара. Наш коллега был ответственным и грамотным специалистом, любившим работу, лес и родную природу, - отметили в Минлесхозе.

Коллеги Александра Потапова выражают соболезнования его семье. В ведомстве подчеркнули, что правительство региона и министерство окажет всю необходимую помощь родным погибшего участника СВО.

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