Мэр Самары напомнила правила безопасности при погружении в крещенскую воду

Жители смогут отдохнуть в пунктах обогрева. Фото: администрация Самары

В Самаре мэр города поздравила верующий православных граждан с приближающимся праздником. Елена Лапушкина напомнила о правилах безопасности при погружении в воду.

В первую очередь, гражданам необходимо помнить о безопасности и здоровье, самарцам не рекомендуют погружаться в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. В областной столице организуют четыре официальные купели, расположенные на Полевом спуске; на улице Черемшанской, 244а; на улице Советской Армии, 251б и на улице Коммунистической, 1.

У официальных купелей будут дежурить специалисты, жители смогут отдохнуть в пунктах обогрева и выпить горячий чай. Помимо этого, продлят работу общественного транспорта по маршрутам №61 и №261 до 00:00.

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