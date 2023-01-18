Тенденция к снижению женского алкоголизма фиксируется в Самарской области

У женщин алкоголизм развивается особенно стремительно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние пять лет в Самарской области фиксируется устойчивая тенденция к снижению числа женщин с алкогольной зависимостью. Об этом сообщил главный внештатный специалист регионального минздрава по психиатрии-наркологии Андрей Щербань.

— Среди пациентов наркологической службы женщин значительно меньше, чем мужчин (почти в пять раз). Отмечаем тенденцию к уменьшению количества заболевших, — рассказал врач.

У женщин алкоголизм развивается особенно стремительно, она может протекать практически незаметно для нее самой и близких. Как уверяет Андрей Щербань, женский алкоголизм отличается от мужского из-за психических, физических и эндокринных особенностей организма.

Если употребление спиртных напитков регулярное, может развиться болезнь печени, онкологические заболевания, психоневрологические расстройства, энцефалопатия, а также снизится иммунитет, нарушится работа сердца и сосудов.

Вред наносится и репродуктивному здоровью. Как только появляются патологическая тяга к спиртным напиткам и алкогольные амнезии рекомендуется обратиться к врачу-психиатру-наркологу для подбора индивидуального плана лечения.

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