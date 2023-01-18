Распределение свободных мест в детсадах планируют провести в Самаре 27 января 2023

Детский сад № 123 будет рассчитан на пять групп для малышей от 1,5 до 7 лет / Фото: t.me/depsamobr63

В следующую пятницу, 27 января 2023 года, в Самаре планируют провести очередное распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

- Состоится распределение мест и в детском саду № 123 на улице Запорожской, 28. В здании провели капитальный ремонт. Теперь оно готово к функционированию, - отметили в ведомстве.

Детский сад № 123 будет рассчитан на пять групп общеразвивающей направленности. Они будут предназначены для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Чтобы добавить учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

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