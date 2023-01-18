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НовостиОбщество18 января 2023 12:50

Автобусы № 27 и 75 направят в объезд из-за работ на водоводе в Самаре

Движение ограничат на одном из участков Зубчаниновского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Общественный транспорт временно изменит схему движения

Общественный транспорт временно изменит схему движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полностью закроют движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе. Проезд ограничат из-за аварийных работ на водоводе холодного водоснабжения в районе дома № 179. Корректировки коснутся и работы общественного транспорта.

– Движение по Зубчаниновскому шоссе в направлении Днепровского проезда будет закрыто с 22:00 20 января до 8:00 21 января 2023 года. Автобусы № 27 «Станция метро «Безымянка» – кинотеатр «Луч» и 75 «Ул. Красных Коммунаров – пос. Аэропорт-2» будут направлены в объезд, – сообщили представители компании-перевозчика.

В направлении станции метро «Безымянка» автобусы будут временно курсировать по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее по своему маршруту. Жителей Самары просят быть внимательнее при планировании поездок.

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