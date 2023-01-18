В Самарской области сотрудники полиции смогли исполнить желание 5-летнего малыша

Сотрудники полиции смогли исполнить желание ребенка. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области правоохранители помогали ребятам в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Сотрудники полиции смогли исполнить желание 5-летнего Андрея.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мальчик с серьезным заболеванием попросил на Новый год у Деда Мороза сладкий подарок и мягкую игрушку. Сотрудники полиции приехали в пгт Смышляевка и исполнили желание ребенка. Начальник ОРЛС подполковник полиции Александр Кондрашкин поздравил Андрея с прошедшим праздником и вручил подарки.

Мама ребенка искренне поблагодарила правоохранителей за неравнодушие. Полицейские воплотили новогоднее желание ее сына.

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