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НовостиСпорт18 января 2023 13:22

Автор первого гола «Крыльев Советов» в 2023 году был бы рад играть в Самаре с братом-близнецом

Владислав Шитов, забивший супергол «Сумгаиту», прокомментировал трансферный слух
Евгений ЕГОРОВ
Владислав Шитов был бы не прочь воссоединиться с братом в Самаре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Владислав Шитов был бы не прочь воссоединиться с братом в Самаре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Владислав Шитов 17 января 2023 принес «Крыльям Советов» победу над азербайджанским «Сумгаитом», убежав на 86-й минуте с центра поля. После игры футболист прокомментировал ход тренировочного процесса и трансферные слухи.

- Нагрузки сейчас большие, ноги не совсем свежие, но в целом все справляются. На тренировках у нас поля укороченные, поэтому мы соскучились по игре на все поле. Рад, что победили в первом матче, будем увереннее себя чувствовать, - рассказал Шитов клубному телевидению ПФК «Крылья Советов».

Также автор первого мяча самарской команды в новом году признался журналистам, что особенно тепло встретил потенциального новичка «Крыльев» - Николая Рассказова, так как хорошо знаком с ним по московскому «Спартаку».

В СМИ проходила информация, что в Самару из столичной команды может перебраться и Виталий Шитов - брат-близнец Владислава. Футболист не стал опровергать такую вероятность, оговорившись, что решение будет принимать клуб.

- Если он сюда приедет, буду только рад. Буду помогать ему всячески, - приводит слова Владислава Шитова «Матч ТВ».