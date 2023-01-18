В Курске малыша по ошибке оставили в чужом детском саду

Неучтенный ребенок заставил поволноваться работников детского сада Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в среду, 18 января 2023 года, в Курске произошла курьезная ситуация. Сотрудники одного из детских садов на северо-западе города заметили неучтенного ребенка. Кто-то привел в учреждение мальчика, который там не числится, и оставил, пишут «Курские известия».

Сотрудники садика не признали в малыше своего воспитанника и решили отвести его в соседний. Оказалось, что ребенок не числится и там. Тогда его вернули обратно и вызвали полицию. Как выяснилось, переполох устроил родственник мальчика.

Изначально ребенок находился с бабушкой. Потом женщина попросила родственника отвести его в развивающий центр. Тот точно не знал, что это за учреждение, и положился на малыша. Мальчик уверенно заявил, что знает, куда идти. Так он и оказался совершенно не в том месте.

Когда в детский сад прибыли полицейские, малыш назвал им свои имя и фамилию. Благодаря этому они быстро узнали, где его семья. Дядя забрал мальчика спустя несколько часов. К слову, если взрослых эта ситуация заставила поволноваться, то ребенок воспринял все как маленькое приключение. Он был очень рад, что увидел настоящих полицейских и смог покататься на патрульной машине.

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