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НовостиОбщество18 января 2023 13:27

В Самаре Елена Лапушкина провела личный прием граждан

Жители обратились к главе города с вопросами
Алена ПРОВКИНА
Глава города ответила на вопросы жителей. Фото: мэрия

Глава города ответила на вопросы жителей. Фото: мэрия

В Самаре глава города провела личным прием с гражданами. Местные жители смогли задать вопросы мэру.

По информации городской администрации, во время встречи с Еленой Лапушкиной жители успели обсудить условия для занятия экстремальными видами спорта на профессиональном уровне. Спортсмены отметили, что высота и сложность оборудования в общественных местах недостаточная. Глава города поручила руководителю департамента спорта изучить потребность горожан.

Также жители обратились к мэру с вопросом дальнейшей судьбы дома по улице Венцека. Елена Лапушкина обязала глав профильных департаментов ответить на вопросы граждан и разобраться в ситуации.

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