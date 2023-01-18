Гостиницу «Эдем» снесут в Кировском районе Самары

Гостиница "Эдем" находится на улице Алма-Атинской Фото: Яндекс. Карты

В Кировском районе Самары снесут еще одну самовольную постройку. Речь идет о двухэтажном здании на улице Алма-Атинской, 89а, к. 3. По этому адресу расположена гостиница «Эдем».

Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает департамент градостроительства Самары. Власти готовы были заплатить за снос самостроя площадью 258,07 квадратных метров 241 тысячу рублей. Однако нашелся подрядчик, который предложил выполнить все работы за сумму примерно в четыре раза меньшую.

Победителем электронного аукциона признали ООО «Европроект». Компания демонтирует здание за 55 590 рублей. Срок выполнения – 70 календарных дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.