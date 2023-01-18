В Самарской области автолюбитель сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе

Ребенка доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по региону
В Волжском районе Самарской области ребенок попал под колеса иномарки ранним утром 18 января 2023 года. Водитель не предоставил преимущество пешеходу.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в микрорайоне 11-летний ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель иномарки «Kia Rio» ехал по улице Николаевской и сбил несовершеннолетнего пешехода. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.
В результате аварии, ребенка доставили в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
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