ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

Онлайн можно пользоваться большинством банковских продуктов и сервисов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа «Безбумажный банк» стартовала в ВТБ в конце 2020 года. За два года банк перешел к безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов, экономия составила более 3,5 млрд рублей. За два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, или свыше 4,5 тысяч тонн – это позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Банк внедрил новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. Для новых розничных клиентов банк существенно сократил печатные формы документов: договор комплексного обслуживания для них составляет не более 1 листа. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и сейчас 99% операций физлиц доступны без посещения офиса.

Абсолютное большинство продуктов и сервисов банка можно оформить с использованием технологии цифрового подписания. Подписанные документы всегда доступны для клиентов в интернет-банке в разделе «Мои договоры». Банк запустил дистанционные сделки по приобретению готового жилья в агентствах недвижимости, отказался от запроса части бумажных документов у клиентов по кредитным сделкам за счет получения электронных документов из официальных источников.

Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили также отказаться от бумажного сопровождения операций для юридических лиц. Основным каналом взаимодействия с корпоративными клиентами стали системы дистанционного обслуживания (ДБО) с применением электронной подписи. Это позволяет корпоративным клиентам проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка. Так, сейчас дистанционные каналы обслуживания используют более 1 млн клиентов банка.

Документооборот внутри банка практически полностью переведен в безбумажный вид, также хранение документов и взаимодействие с госорганами переведено в цифровой формат.

- Банк последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. Программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы. Результат цифровизации бизнеса уже увидели розничные и корпоративные клиенты – удобство в получение банковских услуг, перевод повседневных финансовых операций в электронный вид, ускорение работы клиентских менеджеров. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, – комментирует первый заместитель президента – председателя правления банка Андрей Пучков.