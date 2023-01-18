В Самарской области жители пожаловались на холод в кабинетах и спортзале школы

Правоохранители проведут проверку. Фото: прокуратура Самарской области

В селе Ивашевка Самарской области местные жители пожаловались на холод в школе. Родители поделились кадрами дверей, покрывшихся наледью.

Судя по опубликованному сообщению в социальных сетях, в школе уроки проходят при минусовой температуре в классах. Только в некоторых кабинетах используются обогреватели. Также пользователи отметили, что в спортивном зале царит полная разруха, через дыру в крыше льется дождь и идет снег. Представители прокуратуры приняли решение провести выездную проверку.

По результатам проверки будет решет вопрос о мерах реагирования. Правоохранители устанавливают обстоятельства.

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