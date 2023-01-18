Председатель СК России потребовал доклад по расселению в зоне строительства метро в Самаре

Горожане пожаловались на расселение Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Председатель СК России А. И. Бастрыкин потребовал доклад о расселении горожан из зоны строительства новой станции метро «Театральная» в Самаре. Горожане попросили расследовать уголовное дело об изъятии квартир.

По данным информационного центра СК России, некоторым жителям предложили переехать на окраину города и возместить полученный ущерб. При этом, самарцы отметили, что полученная сумма не позволяет купить равнозначное жилье.

Также сообщается, что следствие приобрело затяжной характер. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном ведомстве.

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