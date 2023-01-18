В Самаре местные жители продают три стакана из закрывшегося ресторана почти за 2 млн рублей

Стаканы еще не нашли своего покупателя. Фото: Авито

В Самаре предприимчивые местные жители продолжают выставлять объявления о продаже коллекционных стаканов. На этот раз посуду из «Макдональдс» оценили почти в 2 миллиона рублей.

Судя по описанию товара на бесплатном сайте объявлений, ранее стаканами никто не пользовался. О возможности торга продавец не сообщает. Цена за три стакана 1 900 000 рублей. Объявление выложили 10 дней назад, но своего покупателя коллекционная посуда так и не нашла.

Напомним, ранее пользователи выставляли бумажные стаканы из закрывшегося ресторана. Самарец оценил их стоимость в 150 тысяч рублей.

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