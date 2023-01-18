В Самарской области охотников попросили сдать разрешения на добычу животных

Охота на пернатую дичь и косуль закрыта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о закрытии охоты на некоторых животных. Охотников попросили сдать разрешения.

По информации департамента охоты и рыболовства, в регионе уже закрыта охота на водоплавающую, степную, половую, болотно-луговую пернатую дичь. Также с 10 января текущего года закрыли охоту на сибирскую косулю. В течение 20 дней после окончания сроков на пернатую дичь и 10 дней после окончания сроков на косулю охотники должны сдать разрешения.

Отмечают, что последний срок сдачи разрешений – 20 января 2023 года. Также необходимы сведения о добытых ресурсах.

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