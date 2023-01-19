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НовостиОбщество19 января 2023 4:07

В Самарской области по итогам 2022 года выросло число занятых в малом и среднем бизнесе

Сегодня в этой сфере работают 660 тысяч жителей губернии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Одновременно с этим увеличилось количество самозанятых граждан.

Одновременно с этим увеличилось количество самозанятых граждан.

В Самарской области в 2022 году увеличилось количество граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. Их число выросло более, чем на 12%. Об этом сообщила руководитель департамента развития предпринимательства регионального министерства экономического развития Лариса Названова.

Она отметила, что сегодня в этой сфере работают 660 тысяч жителей региона. В их числе – самозанятые, количество которых также увеличилось. По итогам прошлого года пользователями специального налогового режима стали 153 тысячи человек.

Отметим, что самозанятые в Самарской области работают в самых разных сферах. Они открывают творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, ателье, создают сувениры, украшения и предметы интерьера и многое другое.

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