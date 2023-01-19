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НовостиОбщество19 января 2023 4:11

Энергетики помогли 27 благотворительным проектам в Самарской области в 2022 году

Было закуплено все необходимое
Ирина СИНЕГУБОВА
Транспортом были обеспечены дежурные врачи из клиник Самары и Тольятти.

Транспортом были обеспечены дежурные врачи из клиник Самары и Тольятти.

Фото: администрация Самары

В прошедшем 2022 году Самарский филиал ПАО «Т Плюс» помогла 27 благотворительным проектам. Среди них лечебные и учебные заведениям, детсады, школы, реабилитационные центры, приюты и благотворительные фонды региона.

Так, транспортом были обеспечены дежурные врачи из клиник Самары и Тольятти, инвентарь получили дети, были закуплены продуктовые наборы, бытовая химия и канцтовары для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

От энергокомпании поддержку получили Дом культуры «Волжанин», Самарская публичная библиотека, фонд «Хорошие истории», организации «Свежий ветер», «ВМЕСТЕ», «Родные люди», детский сад «Березка» в Безенчуке и другие.