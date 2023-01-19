Власти обсудили вопросы расселения граждан из зоны строительства станции «Театральная» в Самаре

В зоне влияния метро оказались 105 жилых домов. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Власти Самарской области продолжают решать вопросы по расселению граждан, чьи квартиры попали в зону строительства станции «Театральная». Сегодня 124 собственника уже подписали 90 соглашений об изъятии недвижимости. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

– По 87 соглашениям оплата уже произведена, общая сумма выплат составила более 223 миллионов рублей. 46 собственников подали заявления на назначение дополнительной социальной выплаты, которая будет предоставлена им в кратчайшие сроки, – рассказали региональные власти.

Одновременно с этим движется к завершению процесс подбора жилья для нанимателей. На самарском рынке недвижимости нашли 59 благоустроенных квартир, которые подходят по параметрам. Подбор еще 14 квартир будет завершен до конца января 2023 года.

Отмечается, что недвижимость будет передана в муниципальную собственность, а после – гражданам по договору соцнайма.

– Средства в бюджете на решение вопросов расселения предусмотрены в полном объеме. Удовлетворить права граждан нужно в короткие сроки: в 2024 году к станции «Театральная» должны пойти первые поезда, – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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