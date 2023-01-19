Большинство самарцев одобряют введение начальной военной подготовки с 5 класса

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob введение в в 5-11 классах школ, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживает 63% жителей Самары.

Против выступают 23% самарцев. Сторонников этой инициативы больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет (75% против 36%). Среди родителей подростков уровень одобрения достигает 60%.

Такой же показатель и среди родителей школьников с 5 по 11 классы и студентов ссузов. Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (74% против 53%). По данным сервиса, с ноябрем прошлого года число сторонников введения практически не изменилось.

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