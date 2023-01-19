В Самаре полковника в отставке Владимира Ледкова наградили двумя медалями

Награждение состоялось в день рождения Владимира Ледкова – ему исполнилось 84 года.
Фото: правительство Самарской области
В среду, 19 января 2023 года, в региональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (СРО ОООВ ВС РФ) состоялось награждение полковника в отставке Владимира Ледкова. Ему вручили медали «Союз ветеранов Анголы» за № 917 и «100 лет со дня рождения А.Нето».
– Обе медали были переданы из «Союза Ветеранов Анголы». Союз сих пор объединяет российских граждан, оказывавших содействие правительству Анголы в военной, экономической и дипломатической области, – рассказали в правительстве Самарской области.
Интересно, что награждение состоялось в день рождения Владимира Ледкова – ему исполнилось 84 года. Полковник до сих пор продолжает вести активную деятельность. Он является заместителем председателя СРО ОООВ ВС РФ, активистом прав ветеранов собственников жилья, участником защиты природных объектов Самары.
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