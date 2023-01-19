В Самарской области рецидивист незаконно прописал в своей квартире 17 мигрантов

Ранее тольяттинец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти 57-летний местный житель фиктивно постановил на учет 17 иностранцев в квартире многоэтажного дома.

— Это произошло в конце ноября 2022 года. Мужчина не собирался предоставлять им свое жилое помещение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина официально не трудоустроен, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он признал вину полностью и сообщил, что получил за свои «услуги» более 3 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Жителю Тольятти грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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