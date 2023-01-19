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НовостиОбщество19 января 2023 5:22

В Самарской области ГИБДД проследит за безопасностью на дорогах при помощи дирижабля

Воздушное судно уже пролетело над дорогами Волжского района
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Необычные рейды прошли на днях.

Необычные рейды прошли на днях.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД Самарской области провели необычные рейды на дорогах. За безопасностью они следили с воздуха. Для этого в небо был запущен дирижабль. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

– Данные меры проводятся в качестве дополнительной профилактики аварийности. Для этого используется комплекс высотного видеонаблюдения «Око». Дирижабль позволяет выявить отдельные меры правонарушения – в частности, выезды на встречную полосу, – рассказал командир 11 взвода отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Самарской области Константин Авинов.

Аэростат поднимается в воздух за несколько минут. Благодаря установленной камере с высоким разрешением он фиксирует нарушения с точностью до метра. Радиус действия – около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов. Фиксация ведется не только днем, но и ночью. После этого информация передается ближайшему наряду ДПС, который останавливает водителя.

Мероприятие проходит при участии сотрудников регионального управления Росгвардии. На днях дирижабль пролетел над наиболее аварийными участками Волжского района. В дальнейшем воздушные рейды будут продолжены.

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