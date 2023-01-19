В Самарской области ГИБДД проследит за безопасностью на дорогах при помощи дирижабля

Необычные рейды прошли на днях. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД Самарской области провели необычные рейды на дорогах. За безопасностью они следили с воздуха. Для этого в небо был запущен дирижабль. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

– Данные меры проводятся в качестве дополнительной профилактики аварийности. Для этого используется комплекс высотного видеонаблюдения «Око». Дирижабль позволяет выявить отдельные меры правонарушения – в частности, выезды на встречную полосу, – рассказал командир 11 взвода отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Самарской области Константин Авинов.

Аэростат поднимается в воздух за несколько минут. Благодаря установленной камере с высоким разрешением он фиксирует нарушения с точностью до метра. Радиус действия – около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов. Фиксация ведется не только днем, но и ночью. После этого информация передается ближайшему наряду ДПС, который останавливает водителя.

Мероприятие проходит при участии сотрудников регионального управления Росгвардии. На днях дирижабль пролетел над наиболее аварийными участками Волжского района. В дальнейшем воздушные рейды будут продолжены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.