В Самарской области пьяный водитель-рецидивист устроил ДТП с «Грантой»

Автомобили столкнулись в Шенталинском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мужчина попал под уголовное дело из-за любви к пьяным поездками. Он сел за руль в состоянии опьянения и устроил ДТП. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла в декабре 2022 года в Шентале. 33-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с «Лада Гранта». Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выяснили, что от мужчины на «Приоре» пахнет алкоголем. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Выяснилось, что ранее водитель уже был судим за подобное нарушение.

– В апреле 2021 года он был осужден за езду в пьяном виде. Тогда ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 24 месяца, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.