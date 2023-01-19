Во время застолья гость украл телефон у самарчанки и сдал в ломбард

Самарец ранее не был судим, причиненный ущерб он возместил полностью. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары у 53-летней женщины похитили купленный накануне сотовый телефон. Пропажу она обнаружила после застолья.

— В ходе распития спиртных напитков один из гостей увидел на диване в гостиной телефон и, пока никто не видит, убрал его в карман своей куртки, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого мужчина под выдуманным предлогом вышел из квартиры и через полчаса сдал телефон в ближайший комиссионный магазин по своему паспорту. 28-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Самарец ранее не был судим, причиненный ущерб он возместил полностью.

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