В Самаре жители нескольких улиц остались без отопления 19 января 2023 года

Ограничения продлятся до вечера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 19 января 2023 года, жители нескольких улиц Самары обнаружили в своих квартирах остывшие батареи. Оказалось, что неудобства связаны с работами на теплосетях. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

– По информации ПАО «Т Плюс», 19 января проводится регулировка температурного режима тепловых сетей (Сам ТЭЦ). В связи с этим будут снижены параметры теплоносителя у потребителей на нескольких улицах, – рассказали в администрации Кировского района.

Временные ограничения затронут следующие улицы: Товарная, Металлургическая, Литвинова, Земеца и Ракитовское шоссе (Чекистов), Магистральная, Бузулукский проезд, Кустанайская.

Отмечается, что неудобства продлятся с 8:00 до 23:00 19 января 2023 года. ПАО «Т Плюс» приносит извинения клиентам.

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