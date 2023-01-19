Судебные приставы Самары вернули строительной фирме многомиллионный долг поставщика

Суд обязал взыскать с самарской организации сумму основного долга.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
Судебные приставы Куйбышевского района Самары взыскали с местной металлоторгующей организации 10 миллионов рублей долга за нарушение договора поставки товара.
— Металлоторгующая организация должна была поставить строительной фирме 160 тонн рифленой арматуры. Стопроцентная предоплата была переведена, а товар так и не доставили, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Суд обязал взыскать с самарской организации сумму основного долга. Судебные приставы вручили ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Чтобы избежать последствий и репутационных рисков, организация оплатила задолженность по договору поставки в пятидневный срок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.