Судебные приставы Самары вернули строительной фирме многомиллионный долг поставщика

Суд обязал взыскать с самарской организации сумму основного долга. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы Куйбышевского района Самары взыскали с местной металлоторгующей организации 10 миллионов рублей долга за нарушение договора поставки товара.

— Металлоторгующая организация должна была поставить строительной фирме 160 тонн рифленой арматуры. Стопроцентная предоплата была переведена, а товар так и не доставили, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал взыскать с самарской организации сумму основного долга. Судебные приставы вручили ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Чтобы избежать последствий и репутационных рисков, организация оплатила задолженность по договору поставки в пятидневный срок.

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