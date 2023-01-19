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НовостиПроисшествия19 января 2023 6:46

Жительница Самары хотела заработать на инвестициях, но 70 тысяч рублей попали к мошенникам

Женщина взяла кредит и добавила свои сбережения
Ирина СИНЕГУБОВА
Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 44-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях, но перевела более 70 тысяч рублей мошенникам.

— Женщина в интернете увидела объявление о возможности получения заработка. Она прошла по указанной ссылке и оставила заявку, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В скором времени ей позвонила женщина, которая представилась оператором биржи и сказала, что для инвестирования необходимо проходить по присылаемым ссылкам. Самарчанке объяснили, что чем больше она вложит денежных средств, тем больше заработает.

Местная жительница взяла кредит и, добавив свои сбережения, перевела деньги на неизвестные счета. Спустя время, когда с ней перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

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