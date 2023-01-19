Автор фронтового хита «300.30.3» признался в любви к Самаре

Подполковник в отставке поддерживает бойцов, выступая на передовой / Фото: /vk.com/avanyushkin

В сети набирают популярность видеоролики, где мужчина с гармонью исполняет песню для бойцов СВО. В припеве упоминается артиллерийская команда «300.30.3», которая обозначает одновременное открытие огня батареей. Как выяснилось, автор фронтового хита – тамбовский музыкант Александр Ванюшкин, которого много что связывает с Самарой.

Изначально интернет-пользователи полагали, что мужчина – артиллерист, который исполняет песню для своих сослуживцев. Это не так. Александр Ванюшкин – подполковник в отставке, который принимал участие в чеченской кампании, служил в спецназе ФСИН «Вепрь». Он занялся творчеством после выхода на пенсию, создал группу «Наши». Ее репертуар – патриотические песни собственного сочинения.

– Песни о Донбассе, о людях, живущих там, о пацанах с фронта. «300.30.3» я написал буквально за 10 минут во время одной из командировок. Играю на блокпостах, в пунктах расположения, чтобы как-то поддержать бойцов, – поделился Александр Ванюшкин в интервью OBOZ.INFO.

Музыкант часто бывает на Донбассе с волонтерскими миссиями. Помогает тем, кто на передовой. Он отмечает, что любит помогать друзьям, которых у него много. Некоторые живут в Самаре. Александр Ванюшкин отмечает, что часто бывает в столице 63 региона. Это его любимый город. Он рассказал, что был за Волгой, отдыхал на острове Зелененький. Говорит, что Самара хороша и летом, и зимой.

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