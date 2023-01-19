Военнослужащие Самарской области поблагодарили земляков за помощь и поддержку

Свои послания бойцы записали на видео.

С начала СВО жители Самарской области оказывают посильную помощь защитникам Отечества. Теплые вещи, продукты, трогательные письма – лишь малая часть той помощи, которая регулярно направляется в зону спецоперации. На днях военнослужащие получили дополнительное обеспечение. В ответ они направили землякам видео со словами благодарности. Участие в записи приняли военные из Тольятти, Сызрани, Жигулевска и всей Самарской области. Ей поделился глава Тольятти Николай Ренц.

– Большое вам спасибо за поддержку. Мы рады, что вы о нас помните и постоянно нам помогаете. Спасибо! Победа будет за нами, – отмечают бойцы.

Отдельные слова благодарности были адресованы юным жителям губернии. Дети написали военнослужащим множество трогательных писем. В каждой строчке – тепло и нежность.

– Дорогие дети, спасибо за ваши письма и подарки. Мы очень ценим это. Слушайтесь родителей, будьте счастливы, – поделились бойцы.

Николай Ренц, в свою очередь, отметил, что работа гуманитарного конвоя будет продолжена.

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