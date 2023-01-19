Самарская таможня в 5 раз увеличила количество проверенных машин и товаров в 2022 году

За 2022 год вынесли 3 024 постановления об административных наказаниях. Фото: Самарская таможня

Во вторник, 17 января, Самарская таможня подвела итоги 2022 года. Так, в пять раз увеличилось количество проверенных машин и товаров.

— Сегодня можно уверенно делать прогнозы на постепенное восстановление объемов внешней торговли. Существенное увеличился ввоз в Россию иностранных автомобилей, — сообщили в Самарской таможне.

Показатели по взиманию утилизационного сбора на ввозимые автомобили превысили цифры 2021 года в 18 раз. В среднем по шести транспортным средствам в сутки выявлялись те или иные нарушения. Количество выдворенных в Республику Казахстан автомобилей увеличилось вдвое, из России пытались вывезти десятки тысяч тонн запрещенных товаров.

Было отмечено небольшое снижение количества контрафактной продукции. При этом сумма предотвращенного ущерба превысила показатели 2021 года и составила почти 2,5 миллиарда рублей. После выпуска товаров в 2022 году было проведено 55 таможенных проверок, в результате них доначислили почти 830 миллионов рублей, из которых взыскали 747 миллионов рублей.

За 2022 год вынесли 3 024 постановления об административных наказаниях на сумму более 46 миллионов рублей, возбудили 30 уголовных дел большей частью на контрабанду наркотических средств и сильнодействующих веществ.

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