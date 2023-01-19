Две девушки пострадали при столкновении автомобилей в Тольятти

Водитель отечественного авто получил водительские права год назад. Фото: ГИБДД Тольятти

Днем в среду, 18 января 2023 года, в Тольятти произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки. Одну из пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Информацию сообщили в ГИБДД Тольятти.

Все случилось в 15:35 на улице Матросова. Водитель «ВАЗ-2112» ехал со стороны улицы Громовой. На пересечении с улицей Чайкиной он не уступил дорогу «Тойота Хайлюкс». Машины столкнулись, двое пострадали.

– В результате ДТП пострадали две девушки-пассажирки «двенадцатой» 2002 и 2003 годов рождения. Одну из них доставили в больницу с серьезными травмами, – информирует ГИБДД Тольятти.

Отмечается, что водитель отечественного авто получил водительские права год назад. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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