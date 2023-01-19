Дмитрий Азаров провел большую онлайн-встречу с активом многоквартирных домов

В прошедшем году число обращений и жалоб жителей снизилось на 15%. Фото: самарское отделение Единой России

В среду, 18 января, губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел видеоконференцию с активистами советов многоквартирных домов. В ней участвовало около 10 тысяч человек.

На встрече обсудили одобрение программы региона по модернизации системы коммунальной инфраструктуры стоимостью более 5 миллиардов рублей. Это позволит модернизировать или заменить более 750 км коммунальных сетей.

Речь шла и о результатах реализации регионального партийного проекта «Мой дом». За 2022 год прошло более 270 семинаров-тренингов по вопросам управления МКД, поступило 450 обращений. Из них чаще всего по содержанию МКД – 57 %, к сотрудникам МВД – 21%, по платежам за услуги ЖКХ – 12%.

В прошедшем году число обращений и жалоб жителей снизилось на 15%, их общее количество составила 41 тысяча. Также провели более 7600 профилактических мероприятий. На встрече предложили сформировать практический просветительский курс именно для председателей ТСЖ, ТСН.

Глава региона оценил усилия активистов, пожелал им успеха и отметил также приложенные усилия по вовлечению жителей в решение вопросов жилищно-коммунальной сферы. По поручению Дмитрия Азарова, до конца месяца будет проведено обучение для председателей МКД.

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