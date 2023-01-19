Вдохновитель ночной клубной жизни Самары Иван Кабин скончался 18 января 2023

Он был учредителем разных развлекательных заведений Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 18 января 2023 года, скончался бизнесмен, являющийся основателем самарских ночных клубов, Иван Кабин. О смерти сообщили его друзья в социальных сетях, которые выразили соболезнования.

С персоной Кабина связан ряд заведений, в их числе «Джунгли», «Бешеный страус», «Аура», Pablo Escobar, «Правда Жизни», Desperado, Lost, ART& FACT. Иван Кабин начал заниматься клубным бизнесом в Самаре еще с 90-х, а именно с 1997 года.

Во многом благодаря ему клубный бизнес в Самаре появился и начал развиваться, возникли и разные развлекательные заведения, учредителем которых он был.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ивана Кабина.

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