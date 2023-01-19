Нейросеть нарисовала типичных покупателей магазинов в Самарской области

Вот так выглядят типичные покупатели самарских магазинов глазами искусственного интеллекта / Фото: dzen.ru/x5club

Нейросеть нарисовала типичных покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» из 67 регионов России. В подборку, которую совместно составили X5 Group и Агентство искусственного интеллекта, попала и Самарская область.

По версии нейросети, типичный покупатель в Самарской области – это женщина 42 лет. Что касается представителей сильного пола, то они глазами ИИ выглядят как лысоватые и бородатые мужчины среднего возраста. В среднем дети есть у 17% покупателей.

Исследование показало, что средний чек в Самарской области составляет 502 рубля. В основном жители региона предпочитают покупать мясные продукты.

Еще одна интересная особенность: в Самарской области, как и в других регионах страны, чаще всего в магазины ходят Козероги. На втором месте – Львы, а на третьем – Раки. Редко за покупками выбираются Скорпионы и Стрельцы.

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