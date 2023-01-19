В правительстве Самарской области обсудили развитие рынка наружной рекламы

В 2022 году для размещения социальной рекламы была задействована 2221 сторона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в правительстве Самарской области обсудили итоги развития рынка наружной рекламы в 2022 году и наметили планы на 2023 год.

Участникам рекламного рынка планируют предложить на открытых торгах 1708 рекламных конструкций, которые передадут в аренду на 10 лет. Доход за это время по итогам торгов в Самаре за период 2019-2022 годов должен составить 919 миллионов рублей.

В Тольятти к участию в торгах в этом году запланировано 808 рекламных конструкций. Доход планируется на уровне 190 миллионов рублей. В 2023 году запланировано утверждение схем размещения наружной рекламы в Волжском и Сергиевском районах, Сызрани, Жигулевске и Октябрьске.

Помимо этого, в 2022 году на территории Самарской области для размещения социальной рекламы была задействована 2221 сторона. Активно продолжается ликвидация незаконных рекламных носителей. С 2019 года демонтировали 2352 незаконных рекламных конструкций в муниципалитетах региона, среди них 197 – в прошлом году.

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