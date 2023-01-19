Чиновникам и депутатам Самары не стали запрещать выезд за границу

На чиновников и депутатов Самары не накладывали никаких ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно стало известно, что в некоторых регионах России чиновникам и депутатам неофициально запретили выезжать за границу. Якобы такие советы в устной форме прозвучали в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, Ульяновской и Тамбовской областях. «КП-Самара» узнала, не коснулся ли запрет на поездки за рубеж местных госслужащих и народных избранников.

Источник «Комсомолки» в правительстве Самарской области сообщил, что ничего подобного не было. Ни чиновников, ни депутатов не ограничивали в праве выезда за границу. Они по-прежнему могут посещать зарубежные страны. Никаких запретов никто на них не накладывал.

К слову, согласно опросу сайта kp.ru, около 60% россиян поддержали ограничения для чиновников и депутатов. Около 18% считают, что нужно ввести частичный запрет – пусть госслужащие и народные избранники ездят только в дружественные страны. А вот 4% респондентов категорически против любых ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.