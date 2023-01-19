Телеканалы и радио отключат в Самарской области в январе и феврале 2023 года

На радиотелевизионных станциях ожидаются перерывы трансляции. Фото: Ольга НОВИКОВА

В январе и феврале 2023 года в Самарской области на время отключат цифровое и аналоговое телевидение, а также радиоканалы. Об этом сообщает региональное правительство.

Из-за плановой профилактики на радиотелевизионных станциях ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 23-25 января на РТС Самара (в зоне охвата Новокуйбышевск), 31 января на РТПС Жигулевск (в зоне охвата Тольятти и часть Ставропольского района), 2 февраля на РТС Сызрань, 7 февраля на РТС Сергиевск, 9 февраля на РТС Большая Глушица.

Плановое проведение профилактических работ необходимо, чтобы проверить и увеличить срок службы оборудования, обеспечить бесперебойную трансляцию. Если после возобновления трансляции телеканалы показывать не будут, рекомендуется перезагрузить ТВ-приставку (телевизор) и запустить поиск телеканалов.

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