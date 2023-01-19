Магазин известной торговой сети открыли на территории исторического поселения Самары

Торговая точка появилась на улице Пионерской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории исторического поселения Самары появился новый магазин. Продовольственная точка разместилась на улице Пионерской, 100 – несмотря на то, что возводить подобные объекты в этом месте запрещено. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Здание возвели вопреки мораторию, введенному на новые стройки в историческом поселении. Еще два года назад в ответ на мои запросы сообщалось, что здесь строится выставочный зал. И вот результат, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

По информации Хинштейна, о строительстве выставочного зала информировали городские власти. Из опубликованной депутатом документации следует, что разрешение на строительство объекта было выдано ООО «Вектор». Компания получила документацию летом 2020 года.

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