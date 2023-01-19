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НовостиОбщество19 января 2023 9:41

Магазин известной торговой сети открыли на территории исторического поселения Самары

По информации депутата Хинштейна, на этом месте должен был располагаться выставочный зал
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Торговая точка появилась на улице Пионерской.

Торговая точка появилась на улице Пионерской.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории исторического поселения Самары появился новый магазин. Продовольственная точка разместилась на улице Пионерской, 100 – несмотря на то, что возводить подобные объекты в этом месте запрещено. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Здание возвели вопреки мораторию, введенному на новые стройки в историческом поселении. Еще два года назад в ответ на мои запросы сообщалось, что здесь строится выставочный зал. И вот результат, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

По информации Хинштейна, о строительстве выставочного зала информировали городские власти. Из опубликованной депутатом документации следует, что разрешение на строительство объекта было выдано ООО «Вектор». Компания получила документацию летом 2020 года.

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