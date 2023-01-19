Один человек погиб в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

Смертельная авария произошла Большечерниговском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 18 января, в Большечерниговском районе произошла смертельная авария. Легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся, в результате один человек погиб. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в 9:30 на автодороге «Краснооктябрьский – Костино – Хасьяново». 48-летний водитель «Лада Калина» ехал в сторону поселка Краснооктябрьский. На 7 км трассы он не справился с управлением и ушел с дороги. Автомобиль улетел в кювет, после чего опрокинулся.

В результате аварии погиб 36-летний пассажир «Калины». Мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков. Отмечается, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его доставили в больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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