ТОАЗ закупил новые дыхательные аппараты для нештатных газоспасателей

Предприятие обновило оборудование тех, кто обеспечивает безопасность в производственных цехах / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот обновил оборудование для нештатных газоспасателей. Предприятие приобрело 38 современных дыхательных аппаратов марки «ОМЕГА». Все они – отечественного производства и соответствуют требованиям ГОСТ.

Оборудование состоит из маски, подвесной системы, редуктора с системой шлангов, манометра, сигнального устройства и баллона объемом 7 литров. Аппараты предназначены для защиты органов дыхания и зрения в загазованной или задымленной среде. В тех случаях, когда нельзя применить фильтрующие противогазы.

Новое оборудование получат все формирования нештатных газоспасателей ТОАЗа. К ним относятся работники основных производственных цехов, которые прошли дополнительное обучение и регулярно участвуют в тренировках под руководством замначальника службы аварийно-спасательных формирований. Последняя также включает ведомственный газоспасательный взвод, штатных пожарных и добровольные пожарные дружины.

- Мы обновили оборудование тех, кто обеспечивает безопасность в производственных цехах. Сейчас оно проходит тестирование, проводятся необходимые тренировки, - отметил начальник службы аварийно-спасательных формирований ПАО «ТОАЗ» Александр Гаврилов.

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