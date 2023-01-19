В Самаре волонтеры очистили от снега памятник «Жителям блокадного Ленинграда» в парке Победы

Территорию памятника привели в порядок волонтеры "Молодой гвардии" / Фото: "Единая Россия"

В Самаре активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) привели в порядок территорию памятника «Жителям блокадного Ленинграда». Речь идет о мемориале в парке Победы.

Волонтеры МГЕР убрались возле памятника перед памятной датой – в преддверии годовщины прорыва блокады Ленинграда. Они почистили снег и убрали мусор, а потом почтили память погибших героев-фронтовиков – возложили цветы к мемориальному комплексу.

– В 1943 году – ровно 80 лет назад – наши войска прорвали блокадное кольцо. Это была первая крупная победа Красной армии на Ленинградском направлении. Поэтому мы решили привести в порядок территорию памятника и почтить память героев, освободивших Ленинград, – поделилась руководитель аппарата реготделения «МГЕР» Кристина Майорова.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в Самарскую область эвакуировали около 2 тысяч человек. Сюда привезли 1200 воспитанников детских домов. Сейчас в регионе проживают 300 жителей блокадного Ленинграда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.