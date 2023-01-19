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НовостиОбщество19 января 2023 10:29

В Самарской области почти половина населения решила начать «новую жизнь»

Такую цель граждане поставили в новом году
Алена ПРОВКИНА
Самарцы хотят начать новый год с новой работы

Самарцы хотят начать новый год с новой работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году многие граждане решили изменить свою жизнь. Почти половина населения приняла решение найти другую работу.

По информации службы исследований hh.ru, около 40,1 тысяч человек в регионе в первые дни года решили активно искать новую работу. Еще 31% опрошенных признались, что пока только рассматривают предложения, а 2% отметили, что им уже предложили работу и они в процессе принятия решения.

Наибольшую активность в поиске работы проявили соискатели из Москвы – 28%, на втором месте – Санкт-Петербург, на Самарскую область пришлось только 2% резюме. Чаще всего жители искали работу, связанную с менеджментом, а также вакансии секретарей и программистов.

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